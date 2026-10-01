Inter, si pensa già al futuro: sarà lui il primo colpo per la prossima stagione?

Inter, si guarda già al prossimo futuro. Il primo nome per la formazione titolare di Chivu potrebbe essere lui.

La pausa nazionali è anche un’ottima occasione per fare il punto sul fronte mercato. In casa Inter si continua a lavorare in vista della prossima stagione. Già in passato i nerazzurri si erano mossi con grande anticipo sugli obiettivi di mercato per anticipare la concorrenza e guadagnare terreno in vista della possibile competizione, e anche questa volta la strategia sembra essere stata la medesima.

Durante la sessione estiva del prossimo mercato, i nerazzurri potrebbero dover intervenire con un importante innesto a centrocampo. Calhanoglu potrebbe lasciare, e a prescindere i tanti probemi fisici rimediati non aiutano a rendere saldo il suo futuro in nerazzurro. Mkhitaryan ha rinnovato per un solo anno, e anche lui, dunque, potrebbe chiudere la sua esperienza a Milano. Per questo, i nerazzurri avrebbero già messo nel mirino un potenziale nuovo talento.

Romano nel mirino dell’Inter

L’Inter starebbe infatti seguendo da vicino Alessandro Romano, regista del Cagliari che si sta distinguendo a suon di buone prestazioni in questo avvio di stagione, tanto da esserci conquistato anche la chiamata di Roberto Mancini per la Nazionale azzurra.

Se Calhanoglu non desse garanzie fisiche, o l’accordo per il rinnovo non dovesse venire trovato, sarebbe Romano il nome scelto dai nerazzurri. La dirigenza si è già mossa e ha già fatto arrivare il proprio interesse al giocatore, in attesa di poter sferrare l’assalto decisivo. L’Inter non vuole farsi cogliere impreparata e vuole guadagnare un importante vantaggio rispetto agli altri club, da concretizzare poi a mercato aperto. La fisicità di Romano ha conquistato la dirigenza. Oggi il centrocampo nerazzurro è completo e può vantare grandi campioni, un domani, però, potrebbe esserci spazio anche per lui