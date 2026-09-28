L’Italia rialza la testa: Pio e Bastoni trascinatori

L’Italia porta a casa una convincente vittoria contro la Turchia: gli azzurri si riscattao e vincono con un trionfale 4 a 1.

L’Italia dopo la delusione della gara contro il Belgio, persa per 2 reti a zero, rialza subito la testa e stende la Turchia con un sonoro e convincente 4 a 1. C’è molta Inter nel poker azzurro, a segno sono indatti andati Bastoni ed Esposito, ed anche l’ex nerazzurro Frattesi, oltre a Kayode. Per la Turchia a segno per l’unica rete Alper Yilmaz.

In una prova generale sicuramente positiva per gli uomini di Mancini, c’è comunque chi si è distinto particolarmente nella buona performance generale. Ecco le pagelle della gara tra Italia e Turchia.

Le pagelle

Donarumma 6 Serata piuttosto tranquilla per il capitano azzurro, che comunque fa buona guardia. Kayode 7 Esordio maiuscolo. In attacco è un fattore, arriva in porta e crea diversi altri pericoli. Scalvini 6 Attento dietro, noostante qualche sbavatura. Prezioso in impostazione. Bastoni 7 Finalmente Bastoni. Ritrovato dopo le recenti prestazioni sottotono in azzurro. Ruggeri 6 Parte bene, poi cala alla distanza ma porta a casa comunque una prestazione positiva.

Frattesi 7 Anche questa sera dimostra le sue qualità in zona gol. Le sue incursioni sono ormai un marchio di fabbrica in azzurro. Tonali 6,5 Dà equilibrio e ordine al centrocampo azzurro. Fagioli 6 Gara di generosità e sacrificio al ritorno in azzurro S. Esposito 6,5 Prova di grande qualità in avanti, il tandem con Pio è ampiamente promosso P. Esposito 7 Non si ferma più. La media gol in nazionale parla per lui, anche stasera dimostra di meritare il posto da titolare Raspadori 7 Sino all’uscita è una spina nel fianco per la difesa avversaria.

Cambiaghi 6 Entra bene in campo Doumbia 6 Porta fisicità e quantità al centrocampo azzurro Scamacca Sv Romano Sv Di Lorenzo SV