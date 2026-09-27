L’Inter prova lo scippo dal Napoli: può arrivare a parametro zero

L’Inter prova a scippare il big del Napoli: può esserci il colpo a parametro zero. I nerazzurri alla finestra.

Con la Serie A in pausa, il mercato continua a farla da padrone. Le dirigenze delle varie squadre sono già al lavoro per progettare il futuro dei club, e in questa fase hanno certamente grande rilevanza i rinnovi dei giocatori già in squadra e i sondaggi per i parametri zero che da gennaio saranno liberi di legarsi ad un nuovo club.

Nel corso degli anni, i nerazzurri hanno fatto diversi colpi a parametro zero, da Thuram, a Calhanoglu, sino a Zielinski solo per citare gli ultimi in rosa, per finire con John Stones, ultimo arrivato. Nella prossima stagione, il presidente Marotta e il nuovo ds Dario Baccin potrebbero provare a strappare un big ad una rivale.

Anguissa nel mirino nerazzurro

Il Napoli è alle prese con il rinnovo di contratto di Zambo Anguissa. Il centrocampista attualmente percepisce uno stipendio da 3,6 milioni di euro, e ha un accordo che lo lega agli azzurri sino al 2027. Per prolungare, però, avrebbe presentato una richiesta di ben 6 milioni, una richiesta che avrebbe frenato il Napoli.

Proprio per questo, l’Inter, così come altri diversi club, starebbe seguendo da vicino la situazione. In caso di mancato accordo tra Anguissa e il Napoli, i nerazzurri potrebbero inserirsi e provare a trovare un accordo con il centrocampista per la prossima stagione. Già in passato Anguissa era stato nel mirino dei nerazzurri, prima di venire acquistato dal Napoli. Un ritorno di fiamma, insomma, sarebbe certamente suggestivo. Non resta che aspettare e vedere se davvero i nerazzurri proveranno a fare lo sgambetto alla rivale.