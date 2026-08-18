Pio Esposito risponde alle lusinghe dalla Premier League: la decisione definitiva

Pio Esposito è nel mirino della Premier League, ma l’attaccante dell’Inter ha le idee ben chiare: ecco la risposta.

Il primo anno in Serie A di Pio Esposito non è passato inosservato ai grandi club europei: la promozione nella prima squadra dell’Inter dopo il ritorno dall’importante esperienza in prestito allo Spezia è andata oltre ogni aspettativa. Il giovane talento proveniente dalle giovanili nerazzurre ha dimostrato di poter far parte della rosa nerazzurra e di essere pronto al grande salto in Serie A mettendo a segno 10 gol in tutte le competizioni. Un bottino di tutto rispetto che spera di migliorare in questa stagione, e che gli ha attirato diversi estimatori soprattutto tra le grandi di Premier.

L’Inter, però, è pronta a costruire il suo futuro su Esposito, e vuole blindare il classe 2005 mettendosi a riparo da ogni tipo di tentazione di mercato. Esposito, per parte sua, non ha mai nascosto la volontà di continuare la sua avventura a Milano.

Esposito verso il rinnovo di contratto

L’Inter e l’entourage di Esposito hanno trovato una intesa di massima per il rinnovo di contratto del calciatore sino al 2031. Nonostante l’accordo attuale non sia in scadenza l’Inter ha voluto, come riconoscimento per la stagione appena trascorsa, e per la crescita del giocatore, che all’ultima firma aveva uno status ben diverso, premiare Esposito con un rinnovo e un adeguamento economico dell’accordo, più in linea con quello che è il ruolo di Esposito nella rosa di Chivu.

L’attaccante, secondo quanto riportato dall’esperto di mercato Fabrizio Romano, prenderà circa 2 milioni di euro e mezzo a stagione netti per i prossimi 5 anni. Manca l’ufficialità, ma sono stati fatti passi avanti importanti per la permanenza di Pio Esposito all’Inter.