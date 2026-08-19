Perché con Curtis Jones l’Inter deve puntare a vincere la Champions

Curtis Jones è pronto a vestire la maglia nerazzurra. Ecco perché con lui l’Inter deve puntare a vincere la Champions League.

Curtis Jones è virtualmente un nuovo giocatore dell’Inter. Dopo una trattativa partita lo scorso Gennaio e durata mesi, il centrocampista del Liverpool è finalmente pronto a sbarcare in nerazzurro. Dopo l’accelerata delle scorse ore, l’Inter è riuscita a chiudere la trattativa con il Liverpool, sulla base di 35 milioni bonus inclusi. I due club si sono trovati a metà strada, tra la proposta dei nerazzurri, che erano partiti da una base di circa 25 milioni in virtù della scadenza ravvicinata del contratto del giocatore, e i Reds che chiedevano invece 40 milioni.

Decisiva, certamente, è stata la volontà del calciatore, che negli ultimi mesi non ha mai nascosto la volontà di arrivare a Milano e vestire la maglia nerazzurra. Jones adesso nei prossimi giorni si metterà in viaggio verso Milano e completerà le visite mediche prima di mettere la firma sul suo contratto con l’Inter. Per i nerazzurri si tratta di un colpo, certamente, ambizioso, anche in ottima Champions League.

Inter, nuovo colpo da Champions

Con l’arrivo di Jones, il centrocampo dell’Inter è certamente da Champions League. Con la qualità di Barella, Calhanoglu, Zielinski, Sucic, Mkhitaryan e del nuovo arrivo Stankovic, e l’innesto di Jones in un reparto già importante di suo, i nerazzurri hanno una delle mediane più complete del continente europeo.

A centrocampo, così come in difesa, i nerazzurri hanno la possibilità di schierare coppie di enorme valore, sia tra i titolari che tra le, per così dire, riserve, potendo contare di rotazioni su altissimo livello. Se in attacco Bonny e Pio confermeranno la crescita dello scorso anno, e se il comparto esterno, ancora legato alla questione Luis Henrique, darà le garanzie necessarie, essere ambiziosi anche in Champions League e lottare su più fronti sarà tra gli obblighi dell’Inter.