Francia – Italia, le pagelle: Bastoni ci prende gusto. Kean, serata storta

La gara tra Francia e Italia finisce 1 a 1. Le pagelle degli azzurri durante l’incontro: Bastoni ci prende gusto, serata storta per Kean

Dopo la larga vittoria contro la turchia l’Italia mette in campo un’altra prestazione convincente, questa volta contro la Francia, una delle Nazionali più ostiche al mondo e squadra ricca di campioni.

Gli uomini di Mancini riescono a portare a casa un pareggio prezioso per il morale in casa dei francesi, al debutto di Zidane in panchina in patria. Gli azzurri sono bravi a crederci sempre e non scoraggiarsi, e dopo essere passati in svantaggio con la rete di Olise al 55′ recuperano grazie al gol di Bastoni al 68′. Nel finale bleus in 10 per l’espulsione di Upamecano dall’85’.

Le Pagelle del match

Donnarumma 8 – Si conferma portiere grandissimo con due parate nella ripresa che valgono il pareggio Kayode 7 – Ripaga la rinnovata fiducia di Mancini con un’altra prestazione di sostanza e qualità, su quella fascia sta diventando un fattore Scalvini 6 – L’attacco francese è un pessimo cliente, ma in qualche modo se la cava Bastoni 7 – Non si ferma più, dopo la rete contro la Turchia a segno anche sta sera. Concentrato in difesa. Ritrovato Calafiori 5,5 – In difficolà, comprensibilmente, contro Olise Frattesi 6,5 Si impegna tanto in fase difensiva. Sfiora anche il gol 35′ st Maldini sv. Tonali 6 – Capisce subito che ci sarà bisogno di rimboccarsi le maniche e aiuta nelle coperture Dal 17′ st Barella 6 – Escluso a sorpresa dai titolari, si percepisce la voglia di fare. Pericoloso sul finale Fagioli 5,5 – Viene mangiato dal centrocampo francese Dal 45′ st Scamacca

sv. Seb. Esposito 6,5 – Altra prestazione positiva, si dà da fare ed è prezioso in entrambe le fasi Dal 35′ st Doumbia sv. Pio Esposito 6 – Solita gara di grande generosità 17′ st Vergara 6,5 – Entra e propizia la rete del pareggio. Vivace

Kean 5,5 – Un paio di pesanti errori sottoporta e tanta fatica ad incidere