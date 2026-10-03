Inter, test contro il Lumezzane: finalmente Spence, Mkhitaryan in gol

Inter, nuovo test contro il Lumezzane: finalmente Spence. Mkhitaryan e Agbonifo decidono l’incontro.

Mentre la Serie A è in pausa per lasciare spazio alle nazionali, l’Inter continua la preparazione in vista della ripresa del campionato. Anche se a gruppo ridotto, visti i molti convocati impegnati con le rispettive nazionali, Chivu prepara la sfida contro il Parma, prevista per il prossimo 10 Ottobre.

Per mantenere alta la condizione e il ritmo partita, l’Inter ha svolto una partita amichevole contro il Lumezzane ad Appiano gentile. La gara è finita 2 a 0 per i nerazzurri, grazie alle reti di Mkhitaryan al 14′ e Agbonifo al 62′.

Le indicazioni dalla gara

Le indicazioni più importanti dalla gara sono certamente arrivate sul fronte dell’infermeria: Spence ha disputato la sua prima gara, seppur amichevole, in nerazzurro dopo avere iniziato in ritardo la preparazione rispetto ai compagni, e si prepara dunque finalmente ad esordire in gara ufficiale con la maglia dell’Inter. Anche Dimarco, che era stato costretto a rinunciare alla nazionale per un fastidio fisico, è sceso in campo, segno di una condizione fisica in miglioramento. Presente anche Bisseck, che ha lasciato il ritiro della nazionale tedesca dopo le prime amichevoli ed è quindi già tornato a disposizione di Chivu.

INTER: 49 Provedel (12 Di Gennaro 36′), 9 Thuram, 11 Luis Henrique, 21 Jones, 22 Mkhitaryan, 28 Pavard, 30 Carlos Augusto, 31 Bisseck, 32 Dimarco, 55 Bovo (57 Kaczmarski 36′), 99 Spence (41 Agbonifo 50′).

A disposizione: 43 Garonetti, 49 Venturini.

Allenatore: Cristian Chivu

Lumezzane: 1 Filigheddu, 4 Paghera, 5 D’Agostino, 6 Gauli, 7 Torregrossa, 8 Rocca, 30 Boffelli, 32 Anatriello, 42 Baroncioni, 77 Diodato, 90 Nwachukwu.

A disposizione: 23 Perico, 9 Ebone, 10 Monachello, 11 Ghillani, 15 Ndiaye, 16 Ghidini, 17 Mancini, 19 Roaldno, 21 Deratti, 27 Pavanati, 44 Menegazzo, 50 D’Angelo, 72 Perina, 99 Belvedere.

Allenatore: Paolo Sammarco