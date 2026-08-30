Cagliari – Inter, Calhanoglu decisivo. Pavard è quello dei giorni migliori

L’Inter conquista anche la seconda vittoria stagionale: 1 a 0 contro il Cagliari, ecco le pagelle dei nerazzurri.

Dopo la vittoria contro il Monza all’esordio in campionato, l’Inter vince anche la prima gara in trasferta. Contro il Cagliari agli uomini di Chivu basta la rete di Calhanoglu. I nerazzurri creano molto e sprecano moltissimo, nel finale soffrono i tentativi di attacco del Cagliari, ma alla fine riescono a completare con successo la missione.

Ecco le valutazioni delle prestazioni dei nerazzurri: sugli scudi la certezza Calhanoglu, ma anche qualche sorpresa.

Le pagelle di Cagliari – Inter

Martinez 6,5 La sua uscita su Carlos e l’intervento su Fedora valgono quanto un gol. Oggi decisiov. Pavard 7 Schierato a sorpresa da Chivu, risponde con una prestazione importante. Degna del suo curriculum. Akanji 6 La condizione non è ancora delle migliori, e si vede. L’ammonizione presa non aiuta, e lo limite. Alla fine, però, riesce a cavarsela prima di lasciare il posto a Stones Bastoni 6,5 Solita prestazione solida Luis Henrique 5,5 Dalla sua parte arrivano i maggiori pericoli, meno preciso del solito in difesa, con alcune palle perse sanguinose. Barella 7,5 Il migliore dei suoi. Difende, pressa, imposta, tutto benissimo: è ovunque.

Calhanoglu 7 Seconda partita, secondo gol stagionale. Arma imprescindibile. Sucic 6,5 Di fronte alle prestazioni dei colleghi di reparto citati la sua passa quasi sotto traccia, ma riesce comunque a mettere in campo qualità e sostanza Dimarco 6.5 Non è il Dimarco dei tempi migliori, ma riesce comunque sempre ad essere una minaccia per la squadra avversaria. La precisione arriverà Esposito 6,5 Grande lavoro per la squadra Lautaro 6 Prestazione generosa, prova a trovare la rete, ma la forma è ben lontana però dal miglior Lautaro.

Curtis Jones 6 L’esordio in maglia nerazzurra. Inizia a prendere le misure e dà il suo contributo a mantenere il risultato. Zielinski 6,5 Basta una accelerazione o un passaggio ad aprire la linea avversaria per illuminare la partita e cambiare le carte. Thuram 6 Come per Lautaro, prova a mettere in campo le specialità della casa, ma la condizione fisica non collabora. Stones 6 Entra per difendere il risultato, poco appariscente ma utilissimo. Bisseck 6,5 Il salvataggio finale è provvidenziale.