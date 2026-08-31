Jones, buona la prima: come è andato il debutto contro il Cagliari

Curtis Jones ha giocato i suoi primi minuti in nerazzurro nella gara contro il Cagliari: com’è andato il debutto dell’Ex Liverpool.

L’Inter ha portato a casa la seconda vittoria in campionato in queste prime due giornate, vicendo uno a zero contro il Cagliari grazie alla rete di Hakan Calhanoglu. La gara ha regalato molti spunti da analizzare per Cristian Chivu. Uno dei temi più interessanti è certamente il debutto di Curtis Jones, acquistato dal Liverpool in una operazione da circa 30 milioni.

L’Inglese è stato il colpo più atteso del mercato nerazzurro, la curiosità dunque era molta di vederlo all’opera con la nuova maglia.

La partita di Curtis Jones

Entrato al 64′ e posizionatosi nel ruolo di mezzala sinistra, il giocatore ha avuto modo di testare le prime sensazioni sul campo e l’intesa con i compagni. Anche in previsione dei tanti impegni che attenderanno i nerazzurri nelle prossime settimane, a partire dalla gara contro il Napoli della prossima settimana, Chivu ha voluto iniziare a dare minuti all’inglese, presentatosi in condizioni già buone al suo arrivo a Milano ma ancora, ovviamente, alle prese con l’apprendimento degli automatismi e la ricerca della forma migliore.

Nei minuti giocati, Jones ha comunque portato a casa una prestazione più che sufficiente. Il centrocampista ha toccato un buon numero di palloni e ha aiutato a gestire il vantaggio nerazzurro nella fase finale dell’incontro. Jones ha già mostrato buona qualità nel controllo palla, nel palleggio e nella pulizia della manovra a centrocampo. I compagni sembrano già cercarlo e averlo già inserito nei meccanismi del gruppo. I segnali, insomma, per quanto timidi, sono stati positivi. Ora non resta che aumentare la condizione, il minutaggio e rodare le nuove dinamiche del centrocampo nerazzurro per vedere il potenziale completo del giocatore.