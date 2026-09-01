Inter, il bilancio del mercato: difesa e centrocampo da top, ma l’attacco è un rimpianto

Inter, il bilancio del mercato estivo: difesa e centrocampo da top, ma l’attacco è un rimpianto. Il punto sui nerazzurri.

La sessione estiva di mercato è ufficialmente conclusa, e anche per quanto riguarda le trattative che hanno visto coinvolta l’Inter è tempo di bilanci. I nerazzurri hanno riscattato il cartellino di Manuel Akanji, attivato la recompra su Stankovic riportandolo a Milano dal Club Brugge, rinnovato il contratto di Mkhitaryan per poi concentrarsi sui nuovi arrivi: Provedel ha preso il posto in rosa lasciato libero dallo svincolato Yann Sommer, con la promozione di Martinez a primo portiere. I vuoti di Acerbi e de Vrij sono stati riempiti da John Stones, arrivato a parametro zero dopo essersi svincolato dal City, e Benjamin Pavard reintergrato dopo il prestito al Marsiglia. Conferme, poi, per Bisseck, Bastoni e Carlos Augusto.

Sulla fascia, Denzel Dumfries è partito alla volta di Madrid. Al suo posto, in una operazione da 30 milioni è arrivato Djed Spence, che si alternerà con Andy Diouf sulla destra. Confermati Dimarco e Luis Henrique. A centrocampo, la novità oltre Stankovic è Curtis Jones, grande colpo del mercato con oltre 30 milioni investiti. A completare il reparto le certezze Barella, Zielinski e Calhanoglu, mentre sono stati ceduti Frattesi, Asllani e Massolin. Il reparto offensivo è invece rimasto inalterato: Lautaro Martinez, Thuram, Esposito e Bonny sono stati tutti confermati.

In attacco si poteva fare di più?

Proprio l’attacco, forse, è il tasto dolente della rosa: con tre competizioni e quattro attaccanti, forse un quinto innesto nel reparto avrebbe completato al meglio il mercato. Se difesa e centrocampo sono da top club europeo, e possono disporre di soluzioni di valore interscambiabili tra loro senza risentirne minimamente, la sensazione è che fatto trenta si potesse fare trentuno e che qualcosa in più si sarebbe potuto fare sulle fasce e davanti, magari proprio con quel famoso giocatore duttile da far giocare all’occorrenza sia sulla fascia che da punta.

Si tratta, ad ogni modo, di un “pelo nell’uovo”, considerando la grande qualità della rosa nerazzurra, e gli innesti di valore aggiunti alla rosa a disposizione di Chivu.