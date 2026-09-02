Inter, cambio ai piani alti: rescisso il contratto, c’è già il sostituto

Inter, cambio importanti ai piani alti: rescisso il contratto. La società nerazzurra ha già annunciato il sostituto.

E’ la fine di un’era in casa nerazzurra. L’Inter ha infatti ufficializzato la rescissione immediata del contratto di Piero Ausilio, dal 2010 direttore sportivo del club (dopo che prima aveva ricoperto altri ruoli minori nel club), prima al fianco di Marco Branca, poi come unico responsabile a partire dal 2014. Una vita in nerazzurro, terminata dopo quasi 30 anni all’interno del club per il dirigente, che potrebbe ora accasarsi in Premier League, dove è corteggiato da numerosi club, tra cui il Tottenham di De Zerbi.

Ausilio, che aveva un contratto in scadenza nel giugno del 2027, lascia all’indomani della chiusura della sessione di mercato, per dare modo al nuovo progetto sportivo di partire già con l’inizio della nuova stagione. L’ormai ex ds avrebbe rifiutato un rinnovo annuale da parte della proprietà, e proprio la scadenza, ritenuta troppo breve, sarebbe stata tra i fattori a portare alla rottura e alla decisione dell’addio. Per Ausilio, adesso, potrebbero aprirsi le porte della Premier League. Sarebbe infatti a lungo corteggiato dal Tottenham di De Zerbi.

Baccin pronto a prendere il posto di Ausilio

L’Inter ha già annunciato il successore di Piero Ausilio nel ruolo di direttore sportivo del club. Non si tratta di un volto nuovo, ma di Dario Baccin, braccio destro di Ausilio e uomo che in questi anni ha affiancato Ausilio e Marotta nella gestione del mercato nerazzurro, soprattutto per quanto riguarda il settore giovanile.

L’Inter sceglie dunque la strada della continuità, almeno per il momento, e di affidarsi ad una soluzione interna che ben conosce le dinamiche del club ed è già inserito nelle varie questioni di mercato. Certamente, dopo quasi 30 anni nel club, è un enorme cambiamento.