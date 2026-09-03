Inter – Napoli, le probabili formazioni: cosa cambia rispetto al Cagliari

Le probabili formazioni del match tra Inter e Napoli, ecco cosa cambia nelle fila nerazzurre rispetto al Cagliari.

Dopo aver portato a casa le prime vittorie contro Monza e Cagliari, l’Inter è attesa dal test del primo big match. I nerazzurri dovranno infatti affrontare il Napoli in un match, seppur di inizio stagione, dai tanti spunti.

Cristian Chivu è alle prese con una condizione ancora da portare ai massimi livelli, e allo stesso tempo con le prime necessità di gestire le energie, visto l’impegno che solo qualche giorno dopo vedrà i nerazzurri affrontare il Real Madrid al debutto in Champions League.

Il tecnico, che già contro il Cagliari aveva presentato tre novità di formazione rispetto alla prima contro il Monza (Pavard aveva sostituito Bisseck, Sucic aveva giocato al posto di Zielinski, e Luis Henrique al posto di Diouf, confermati invece in entrambe le gare Martinez, Akanji, Bastoni, Dimarco, Barella, Calhanoglu, Lautaro Martinez ed Esposito), potrebbe dunque portare nuove novità.

Inter, le ultime di formazione contro il Napoli

In porta, dovrebbe essere confermato Martinez. Anche contro il Napoli sarà lui a difendere i pali dei nerazzurri. I primi ballottaggi per Chivu iniziano in difesa. Bastoni sulla sinistra è intoccabile, e dopo il turno di riposo contro il Cagliari potrebbe tornare Bisseck tra i titolari. Resta da capire se con Akanji, o se si avrà il debutto di John Stones. Attenzione, però, anche alle quotazioni di Pavard che ha ben figurato contro il Cagliari.

Sulle fasce, Diouf dovrebbe rientrare sulla destra, con Dimarco confermato sull’altro lato. In mediana confermati Barella e Calhanoglu, mentre per il terzo posto è sfida tra Zielinski e Curtis Jones. In attacco Lautaro è inamovibile, mentre al suo fianco potrebbe partire Pio Esposito come nelle ultime gare, ma anche un Marcus Thuram che sta gradualmente entrando in condizione.