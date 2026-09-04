Inter, Chivu prepara l’assalto al Napoli: “Non dobbiamo snaturarci”. Le parole del tecnico alla vigilia dell’incontro con gli azzurri.

Primo big match del campionato per l’Inter: i nerazzurri domani alle 18 sono attesi dall’importante sfida contro il Napoli, dopo avere portato a casa due vittorie nei primi due incontri del campionato contro Monza e Cagliari. Come da tradizione Cristian Chivu ha parlato alla viglia della gara, non prima però che il neo direttore sportivo Dario Baccin si presentasse in conferenza per un saluto: “Era doveroso in questa nuova veste” ha detto, ringraziando la proprietà e il presidente Moratti per la fiducia, ma anche Piero Ausilio:”Se sono qui è anche per il confronto avuto con lui” ha detto.

Sull’ex ds nerazzurro è tornato anche Chivu: “Ausilio è un amico prima di un professionista, abbiamo condiviso molte cose, va ringraziato” ha spiegato il mister. Spazio poi al match contro il Napoli. Chivu ha rimarcato la necessità di tenere fede alla propria identità e di essere all’altezza dell’importanza della sfida.

Le parole di Chivu

Il Napoli, come sottolineato dall’allenatore, ha vinto due degli ultimi quattro campionati ed è arrivato secondo la passata stagione. “Sappiamo che è una squadra forte” ha detto. Complimenti anche per Massimiliano Allegri: “Per quello che ha dato al calcio italiano ha sempre avuto il mio apprezzamento” ha detto, sottolineando come nonostante le critiche abbia un passato di grandi vittorie.

Chivu ha poi voluto “schivare” a modo suo la domanda sui big match persi, scherzando sulla domanda ormai diventata una costante negli ultimi anni: “Mi era mancata” ha detto sorridendo. Ha però colto l’occasione per lanciare una frecciata alle rivali: “Dovete dirmi cosa intendete per scontri diretti. E’ secondo la tradizione o chi arriva prima? Perché lo scorso anno Milan e Juve sono arrivate indietro…allora non sono più scontro diretti?”. La lotta scudetto, insomma, è già iniziata