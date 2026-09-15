Inter, le condizioni di Calhanoglu: quando dovrebbe rientrare

Inter, le condizioni di Calhanoglu: il centrocampista fermato da un problema fisico, ecco quando dovrebbe rientrare.

L’Inter è riuscita a portare a casa la quarta vittoria su quattro disputate in campionato. Dopo le vittorie contro Monza, Cagliari e Napoli, ai nerazzurri riesce anche la rimonta contro l’Udinese. Il match, terminato 5 a 3, ha portato i nerazzurri al primo posto in campionato. Dopo essere passati in svantaggio per 2 a 0, la squadra di Chivu ha mostrato carattere e qualità riuscendo a rimettere in piedi il match e chiudendo dominando l’incontro e mettendo a segno ben 5 reti (Di Carlos Augusto, Barella, Thuram, Esposito e Bonny le reti).

Per l‘Inter, però, non sono arrivate purtroppo solo buone notizie. Qualche ora prima della gara infatti è stata comunicata l’assenza dai convocati di Hakan Calhanoglu, che non era a disposizione di Cristian Chivu per la sfida. Il centrocampista ha svolto gli esami di rito per capire l’entità del problema fisico che lo ha costretto ai box nella sfida contro i bianconeri, e gli esiti sono stati comunicati dall’Inter.

Calhanoglu, ecco quando tornerà iin campo

“Hakan Çalhanoğlu si è sottoposto questa mattina a esami strumentali presso l’Istituto Clinico Humanitas di Rozzano. Gli esami hanno evidenziato un risentimento muscolare all’adduttore della coscia destra. Le sue condizione saranno valutate nei prossimi giorni” si legge nella nota diffusa dalla società nerazzurra.

Calhanoglu salterà, dunque, a meno di recuperi miracolosi la sfida prevista sabato contro la Roma, l’ultima prima della pausa per le nazionali. Calhanoglu non dovrebbe partire con la Nazionale turca, ma concentrarsi sul recupero dall’infortunio. Il rientro in campo è infatti previsto proprio dopo la sosta. Chivu dovrà quindi fare a meno del suo regista in occasione del big match di sabato all’Olimpico.