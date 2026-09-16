Inter, le condizioni di John Stones: quando dovrebbe rientrare

Inter, i nerazzurri nella trasferta contro la Roma dovranno con ogni probabilità fare a meno di John Stones, uscito anzi tempo dal match contro l’Udinese. Le condizioni del difensore inglese.

L’Inter è tornata dalla gara contro l’Udinese con tre punti e una nuova prova di forza. La squadra di Chivu è riuscita a trionfare in rimonta, per 5 reti a 3, contro i friulani, dopo che questi utlimi erano riusciti a passare in vantaggio per due reti a zero. Una prova di forza non indifferente per Chivu e i suoi uomini, che hanno mantenuto la vetta del campionato di Serie A e ora si apprestano ad affrontare la difficile prova contro la Roma.

Contro i giallorossi però Chivu dovrà affrontare assenze importanti. Non sono arrivate infatti solo buone notizie per l’Inter. Prima della gara contro l’Udinese infatti è stato annunciato chr Hakan Calhanoglu non avrebbe fatto parte della gara (il turco sarà indisponibile anche contro i giallorossi) e nel corso della gara contro l’Udinese anche John Stones ha dovuto alzare bandiera bianca.

Inter, le condizioni di John Stones

Il difensore ha dovuto uscire anzi tempo dal campo per un risentimento muscolare alla coscia destra. Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, potrebbe volerci circa un mese prima di poterlo vedere recuperare e tornare in campo.

Fortunatamente, ad andare incontro ai nerazzurri ci sarà la grande sosta per le nazionali, che dopo la sfida contro i giallorossi fermerà il campionato per diverse settimane (la ripresa è fissata per il prossimo 10 Ottobre). Una circostanza che permetterà a Stones di recuperare (non dovrebbe partire con la nazionale inglese ma concentrarsi sulla sua ripresa) senza perdere troppe partite del campionato nerazzurro. Sono attese, dunque, notizie sul recupero del giocatore.