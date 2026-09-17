Inter, le ultime di formazione contro la Roma: cosa cambia rispetto all’Udinese

L’Inter si prepara alla gara contro la Roma. Ecco le probabili formazioni per i nerazzurri guidati da Cristian Chivu.

L’Inter sarà attesa dall’importante sfida contro la Roma, una gara che, seppur dopo appena quattro giornate, ha già il sapore della potenziale sfida scudetto. Nerazzurri e giallorossi si contendono infatti la testa della classifica e sono pronte a sfidarsi per il primo posto in solitaria. Un match dunque importante, l’ultimo prima della lunga pausa nazionali che terrà impegnate le due squadre.

Contro la Roma Chivu dovrà fronteggiare assenze importanti: Djed Spence non sarà ancora della partita, l’inglese darà il suo debutto interista direttamente dopo la sosta, dopo aver iniziato da capo la preparazione fisica al suo arrivo a Milano dopo le vacanze post mondiale. Rientreranno dopo la Roma anche Hakan Calhanoglu. assente contro l’Udinese, e John Stones, che ha dovuto lasciare il campo anzitempo contro i friulani. Entrambi, dopo aver sostenuto gli esami, saranno costretti ad un periodo fermi ai box e torneranno dopo la pausa.

La probabile contro la Roma

In porta, viene facile pronosticare la presenza di Martinez, ma attenzione a Provedel: potrebbe essere lui la sorpresa di Chivu. In difesa, dovrebbe tornare dal 1 minuto Bisseck, insieme ad Akanji e Bastoni. Dimarco, recuperato dal problema fisico, dovrebbe tornare titolare sulla fascia sinistra, nonostante le ottime prestazioni di Carlos Augusto al suo posto. Sulla destra, invece, dubbio tra Luis Henrique e Diouf. A centrocampo insieme a Barella e Zielinski altro ballottaggio tra Sucic e Jones.

In attacco, il match dovrebbe vedere il rientro di Lautaro Martinez, dopo il turno di riposo avuto dal Toro contro l’Udinese. Per Chivu, insomma, resta ancora qualche nodo da sciogliere in vista della sfida con i giallorossi.