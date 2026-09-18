Inter, i convocati nerazzurri: tutti i nazionali

Diversi giocatori si apprestano a partire per i ritiri delle proprie nazionali: ecco chi sono i nerazzurri convocati dalle rispettive selezioni.

Dopo le gare del weekend, che vedranno tra le altre cose il big match tra Inter e Roma, al momento prime in classifica a punteggio pieno dopo le prime quattro giornate disputate, il campionato di Serie A si prenderà una lunga pausa per lasciare spazio alle selezioni nazionali per qualche settimana.

Il campionato riprenderà il prossimo 10 Ottobre, una pausa lunghissima dopo la decisione, questìanno, di trasformare le tre pause nazionali della prima parte di stagione diventate ormai consuetudine in due, prolungando la prima. Come prevedibile, anche Cristian Chivu dovrà lasciar partire molti dei suoi ragazzi, e lavorerà ad appiano con un gruppo piuttosto ristretto di giocatori rispetto alla norma.

Inter, i convocati nerazzurri

A sorpresa, Josep Martinez è stato convocato dalla Spagna e partirà dunque con la sua nazionale. Resteranno a Milano invece Provedel e Di Gennaro. Bisseck sarà convocato con la Nazionale tedesca, Akanji con quella Svizzera. Per la Francia presente Andy Diouf, mentre a sorpresa resta fuori Marcus Thuram, così come Benjamin Pavard. Zielinski, Stankovic e Sucic si aggregheranno rispettivamente a Polonia, Serbia e Croazia. Lautaro partirà invece con la sua Argentina.

Presente il blocco italiano: Barella, Bastoni, Dimarco ed Esposito sono nella lista di Mancini. Restano a Milano invece gli inglesi: Stones è alle prese con l’infortunio, così come Spence, escluso anche Jones. Resteranno agli ordini di Chivu anche Carlos Augusto e Luis Henrique, non convocati dal Brasile, Mkhitaryan, che ha dato l’addio alla nazionale armena, e Calhanoglu, costretto a dire no alla Turchia da un infortunio. Dopo la gara contro la Roma, insomma, il gruppo nerazzurro a disposizione di Chivu verrà davvero sfoltito.