Roma – Inter, le pagelle: Lautaro rimonta i giallorossi, serata no per Dimarco

Le pagelle della gara tra Roma e Inter: Lautaro con una doppietta riesce a far risalire i nerazzurri. Dimarco in difficoltà.

Finisce in pareggio il match tra Roma e Inter. Il primo tempo dei nerazzurri è ben al di sotto delle aspettative, tanto che si chiude sul 2 a 0 per i giallorossi lanciati dalla doppietta di Kone (il primo gol dopo 6 minuti, l’altro al 37′).

All’avvio della ripresa, è un’altra Inter: Lautaro prima accorcia in avvio, al 46′, e poi al 79′ pareggia il risultato siglando la rete del definitivo 2 a 2. Nel finale le due squadre provano a segnare, ma alla fine nessuna riesce a conquistare i tre punti.

Le pagelle della partita

J. Martinez 6,5 La parata di faccia su Malen vale quanto un gol. Sulle reti giallorosse ha poche responsabilità. Bisseck 5,5 Le occasioni più importanti per la Roma arrivano da quel lato. Meglio nella ripresa, ma non è la sua serata Akanji 6 Malen è un cliente scomodo, lui tutto sommato se la cava Bastoni 5,5 In grande difficoltà sulle avanzate della Roma Diouf 6 Non bene in fase difensiva, davanti dà sempre l’impressione di poter creare qualcosa Barella 6 Male nel primo tempo, molto meglio nella ripresa dove la maggiore incisività dell’Inter è anche merito suo Zielinski 6 Anche lui in enorme difficoltà nel primo tempo, dove soffre il fisico degli avversari. Meglio nella ripresa. Jones 5,5 In difficoltà come tutto il centrocampo. Dimarco 5,5 In condizione non ottimale, soffre in difesa ma sorprendentemente anche in attacco. La differenza di passo quando entra Carlos Augusto si sente subito. Lautaro 8 Il primo tempo è da mani nei capelli, poi però la sua gara ha una svolta degna dei migliori film: con due reti si prende la copertina Thuram 7 Anche lui aumenta i giri del motore e diventa un fattore fondamentale per la rimonta nel secondo tempo

Carlos Augusto 6,5 Altra partita di spessore Sucic 6 Luis Henrique 5,5 Bonny sv Esposito sv