Italia, Dimarco lascia il ritiro per infortunio: i tempi di recupero

Federico Dimarco ha lasciato il ritiro della Nazionale italiana: il giocatore sarà indisponibile per infortunio, i tempi di recupero.

Federico Dimarco, che figurava nella lista dei convocati di Roberto Mancini per i prossimi appuntamenti della Nazionale italiana, ha dovuto ben presto rinunciare al suo posto in azzurro e dare forfait per un problema fisico. L’esterno nerazzurro ha lasciato il ritiro a Coverciano per tornare a Milano, al suo posto verrà aggregato Matteo Ruggeri.

La notizia ha ovviamente creato una certa preoccupazione anche in ambito Inter. Dimarco è un elemento fondamentale della formazione nerazzurra, reduce da un campionato da MVP della Serie A. Fortunatamente, sarebbero arrivate notizie rassicuranti sulle sue condizioni di salute.

Federico Dimarco, le condizioni dell’esterno nerazzurro

In casa Inter infatti si parlerebbe più che altro di prudenza e attenzione in merito al forfait di Dimarco in nazionale. Il difensore infatti nella gara contro il Napoli aveva rimediato un fastidio al ginocchio sinistro, che lo aveva poi costretto a saltare l’esordio in Champions contro il Real Madrid.

Il difensore è tornato a disposizione di Chivu, mostrandosi però ben lontano da una condizione ottimale. Per evitare dunque complicazioni, e che il problema attualmente in fase di gestione possa complicarsi, Dimarco ha dunque lasciato il ritiro della Nazionale per concentrarsi su un pieno recupero ed evitare ricadute o peggio conseguenze ancora più pesanti in vista di una stagione ancora molto lunga.

La lunga sosta, che fermerà il campionato sino al prossimo 10 Ottobre, avrà certamente una valenza importantissima nel ritrovare la forma migliore per il calciatore. Il problema fisico ha sino a questo momento frenato fortemente l’avvio di Dimarco in questa stagione, il focus è dunque ritrovare l’MVP della passata stagione.