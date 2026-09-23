Inter, rinnovo a rischio per Calhanoglu: la rivale prova lo sgambetto

Hakan Calhanoglu è in scadenza di contratto con l’Inter. Sul centrocampista turco c’è anche l’ombra della Juventus.

Hakan Calhanoglu è uno dei giocatori più importanti della squadra nerazzurra. Il centrocampista turco è ormai da qualche anno uno dei migliori al mondo nel suo ruolo. Le sue qualità sono indiscutibili, e nonostante qualche acciacco fisico in più nell’ultimo periodo, anche in virtù dell’età che avanza (va per i 33 anni) il suo contributo alla causa nerazzurra è davvero di enorme impatto.

Nonostante questo, il futuro del numero 20 nerazzurro è ancora in bilico. Il giocatore ha infatti un contratto in scadenza nel 2027, e nonostante sulla carta l’apertura al rinnovo sia arrivata sia da parte del giocatore che della società, una trattativa concreta non è ancora partita, come fatto notare anche dal calciatore recentemente.

Il club non sembra avere fretta, la trattativa però potrebbe rivelarsi più complicata del previsto, anche alla luce dell’importante contratto percepito da Calhanoglu, che difficilmente verrebbe aumentato, vista appunto l’età del giocatore. Questo, dunque, lascia spazio a possibili inserimenti indesiderati. Da tempo si è parlato di un possibile ritorno in Turchia a parametro zero, ma nelle ultime ore si è aperta anche una clamorosa indiscrezione.

Juventus su Calhanoglu?

Anche la Juventus, infatti, secondo alcune indiscrezioni, avrebbe effettuato qualche sondaggio e sarebbe pronta a fiondarsi sul giocatore e a provare a strapparlo a zero ai nerazzurri. Difficile al momento ipotizzare uno scenario così clamoroso, considerando anche il grande legame di Calhanoglu con l’ambiente nerazzurro.

Certo è che il giocatore turco, qualora si svincolasse a parametro zero, farebbe gola praticamente a chiunque. Ecco perché, certamente, la gestione della situazione del giocatore per l’Inter sarà tutt’altro che banale. Calhanoglu, come detto, è uno dei top player della rosa nerazzurra, la sua sarebbe dunque una importante perdita.