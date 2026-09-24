Inter, il futuro dei pali arriva dall’Argentina: c’è già il post Martinez?

L’Inter guarda anche al futuro. I nerazzurri, in particolare, stanno sondando un giovane talento dall’Argentina: sarà lui il post Martinez?

La pausa del campionato, in sosta per la finestra delle Nazionali, è anche l’occasione per tornare a parlare di mercato. Le trattative, come noto, non si limitano al periodo in cui la sessione di calciomercato è aperta, ma continuano a nascere ed evolversi durante il corso di tutta la stagione dietro le quinte. Anche per la dirigenza nerazzurra, è già tempo di guardare al futuro e alle prossime mosse, soprattutto in questa fase nell’ottica di monitorare potenziali talenti da poi, eventualmente, andare a provare ad acquistare più avanti.

Uno dei ruolo su cui la dirigenza nerazzurra mantiene “le antenne dritte” è sicuramente quello di portiere. Già in estate sembrava che potesse arrivare un investimento più pesante su questo fronte, ma invece alla fine si è optato per “promuovere” Josep Martinez e investire su un secondo portiere di qualità, investendo i soldi su altre zone del campo. L’investimento, però, potrebbe essere solo rimandato: i nerazzurri infatti starebbero tenedo d’occhio un nuovo profilo dall’Argentina.

Santiago Beltran, sondaggio dell’Inter

Secondo ESPN, l’Inter starebbe monitorando da vicino Santiago Beltran, portiere classe 2004 del River Plate. Il calciatore, già nel giro della nazionale argentina, ha un contratto in scadenza nel 2027, nel mese di Dicembre, ma non sembrano al momento essere aperte trattative per il rinnovo.

La sua agenzia starebbe pianificando un futuro in Europa per il giocatore, il “grande salto”, e tra i club interessati ci sarebbero proprio i nerazzurri. Non resta che aspettare e vedere come questi rumors si evolveranno nei prossimi mesi e se davvero i nerazzurri proveranno l’assalto al giocatore argentino nel prossimo futuro.