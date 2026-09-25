Italia, le pagelle della gara contro il Belgio: Donnarumma certezza

L’Italia è uscita sconfitta per 2 reti a 0 dal match contro il Belgio, questi i giudizi sulle prestazioni degli azzurri.

L’Italia sperava certamente in una ripartenza migliore. Il Mancini bis per la nazionale azzurra si apre con una sconfitta per 2 reti a 0 contro il Belgio, reti di Godts e Lukebakio, e i fischi di San Siro, che non hanno particolarmente apprezzato la prestazione degli azzurri.

La nostra nazionale non riesce a portare a casa la vittoria, e torna con la consapevolezza di dover fare un grandissimo lavoro per ritornare tra i protagonisti. Il lato positivo sono i tanti volti noti, chiamati a prendere confidenza con la maglia della Nazionale.

Italia, le pagelle della gara contro il Belgio

Donnarumma 7: è la certezza degli azzurri. anche oggi effettua parate importanti che in un momento complicato tengono in piedi la squadra. Di Lorenzo 5,5 in attacco non si vede, oggi in difficoltà anche in difesa. Mancini 5: mancano automatismi con Coppola e si vede: serata complicata. Coppola 5: come per Mancini, la totale mancanza di intesa tra i due costa cara all’Italia Dal 20′ s.t. Scalvini 6 Calafiori 5,5 in una serata disastrosa per la difesa italiana lui non riesce a distinguersi, serata opaca.

Tonali 5,5 Ben lontano dal miglior Tonali. Romano 5 L’errore sulla rete del Belgio macchia il suo match Dal 20′ s.t. Frattesi 5,5: Non riesce a lasciare il suo contributo. Barella 5 Serata no per il centrocampista sardo: regala il 2 a 0 agli avversari e non riesce ad incidere in avanti. Dal 38′ s.t. Doumbia: s.v. Cambiaghi 6 Dal 38′ s.t. Zoma: s.v.

Pio Esposito 6 Si mette sempre al servizio della squadra. Fa a sportellate e prova a dare una mano alla squadra, ma poco altro Dal 20′ s.t. Maldini 5,5 Kean 5,5: Gara generosa, si mette al servizio della squadra ma non riesce ad incidere.