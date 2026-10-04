Inter, il punto dall’infermeria: le condizioni degli infortunati

Inter, ecco il punto sui giocatori infortunati: Buone notizia dall’infermeria per Chivu, torneranno presto a disposizione.

La lunga sosta per le nazionali, che ha costretto la Serie A a fermarsi per più settimane rispetto agli scorsi anni, sembra aver dato una mano all’Inter e a Cristian Chivu, almeno per quanto riguarda gli infortunati.

La pausa più lunga infatti ha consentito ai calciatori rimasti a Milano con problemi fisici di recupeare in tutta calma e lavorare alla condizione in vista della ripresa del campionato prevista per il prossimo fine settimana. Chivu potrà infatti recuperare alcune importanti pedine in vista della sfida contro il Parma.

Il punto sugli infortunati

Djed Spence viaggia infatti spedito verso la sua prima convocazione in nerazzurro. Il giocatore a causa di un problema fisico ha dovuto ritardare la preparazione, e non è sin qui stato a disposizione del tecnico in questo avvio. Adesso, però, il processo sembra completato e contro i gialloblu dovrebbe arrivare la sua prima convocazione. Il giocatore ha ddisputato parte dell’amichevole contro il Lumezzane, resta solo il debutto in gara ufficiale.

Contro il Lumezzane era presente anche Dimarco, costretto a rinunciare alla nazioale italiana per non rischiare e risolvere definitivamente il fastidio al ginocchio rimediato contro il Napoli. Anche da Hakan Calhanoglu arrivano segnali incoraggianti: dopo aver lavorato a parte il turco nei giorno scorsi è parzialmente tornato ad aggregarsi al resto del gruppo, segno di un recupero ormai vicino. Quello più lontano dal rientro il campo, al momento, sembra essere John Stones, che sta continuando ad allenarsi a parte dopo il problema che lo ha costretto a lasciare anzi tempo la gara contro l’Udinese. Anche per lui, ad ogni modo, il rientro in campo non dovrebbe tardare troppo. Chivu, insomma, può sorridere