Inter, si guarda al futuro: nuovo colpo dal Sudamerica?

L’Inter guarda al futuro e continua a pensare a nuovi suggestivi colpi in prospettiva: l’ultimo potrebbe arrivare dal sudamerica, da sempre continente di enormi talenti.

La stagione è appena iniziata, eppure in casa Inter non si smette di guardare al futuro della squadra e a potenziali nuovi innesti per le prossime sessioni di mercato. La società nerazzurra, in particolare, è attenta ai giovani talenti da poter valorizzare, come da nuova politica di Oaktree.

In particolare, i nerazzurri starebbero guardando con attenzione, come sempre, al Sudamerica. Tra i profili monitorati ce n’è uno, in particolare, che secondo le indiscrezioni avrebbe colpito la dirigenza dei campioni d’Italia.

Inter, nel mirino Lucas Esquivel

Lucas Esquivel, esterno mancino classe 2001 argentino in forza nel campionato brasiliano con la maglia dell’Athletico Paranaense, secondo Fussball News avrebbe attirato le mire di diversi club europei, tra cui anche i nerazzurri che starebbero seguendo con grande attenzione le sue prestazioni dall’altra parte del mondo. Oltre all’Inter, anche la Lazio, Eintracht Francoforte, Stoccarda e alcuni club inglesi sarebbero sulle tracce del calciatore.

In questa stagione ha collezionato tre gol e 5 assist nelle 23 partite disputate sin qui, mostrando un buon apporto alla fase offensiva della squadra. Il suo contratto scade nel 2029, e i brasiliani ne fanno una valutazione tra i 15 e i 20 milioni di euro, Esquivel ha anche la cittadinanza italiana, un aspetto certamente da non sottovalutare per quanto riguarda eventualmente le liste e le regole sui tesseramenti di calciatori provenienti da altri paesi. Non resta che aspettare e vedere se davvero l’Inter affonderà il colpo e proverà a superare la concorrenza degli altri club per arrivare all’argentino, oppure se resterà solamente uno dei tanti rumors di mercato durante la pausa nazionali mai concretizzatisi.