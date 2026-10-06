Italia – Turchia, le pagelle: Esposito non si ferma più

Altra importante vittoria per gli azzurri: le pagelle delmatch tra Italia e Turchia. Pio Esposito ancora protagonista.

Altra vittoria per l’Italia di Mancini, che continua, dopo le buone prestazioni contro Turchia e Francia, a mostrare buoni segnali. Gli azzurri nel secondo match contro la nazionale turca hanno trionfato per tre reti ad uno.

Scamacca ha portato avanti gli azzurri, prima che Simsir pareggiasse. La Nazionale di Mancini ha poi allungato con le reti di Calafiori e di Pio Esposito nel finale.

Italia – Turchia, le pagelle

Donnarumma 6,5 Non può niente sul gol della Turchia. Decisivo per evitare affanni nel finale su Ozcun Di Lorenzo 5,5 Ci mette voglia, ma i pericoli maggiori arrivano dal suo lato. Non sempre preciso. Kayode 6 Subentra e offre una prestazione solida, meno arrembante delle ultime uscite ma comunque positivo. Mancini 6 In difesa sbriga il suo lavoro, prova a rendersi utile in impostazione. Bastoni 6,5 Anche questa sera impeccabile in difesa, l’augurio è che questa sosta possa essere il definitivo rilancio in azzurro. Ruggeri 6 La sua gara è un crescendo Calafiori 7 Da subentrato trova un gol pesante e riporta avanti gli azzurri

Barella 6 Gara ordinata, senza troppi squilli ma comunque solida. Dà comunque il la al gol di Calafiori Tonali 6 Anche in questo caso gara precisa e senza fronzoli Romano 6,5 volenteroso. Si spende in chiusura, prova a dettare i ritmi, e da mezzala riesce a rendersi pericoloso Doumbia 6,5 In progressione il suo fisico si fa sentire, qualche sbavatura in copertura ma tutto sommato una gara positiva. Vergara 7 Tra i migliori degli azzurri. Qualità e spirito di sacrificio al servizio della squadra. Sulla fascia è una costante spina nel fianco tra spunti e giocate. Frattesi sv Scamacca 6,5 In una serata non semplicissima per lui riesce comunque a trovare un gol pesantissimo. Pio Esposito 7 Ormai in Nazionale sta diventando una sentenza: settimo gol in maglia azzurra. Ma oltre questo, tanto lavoro per la squadra e sgomitate. Maldini 6 Fa sicuramente più fatica di Vergara. Non riesce ad incidere