Italia – Turchia, le pagelle: Esposito non si ferma più

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Altra importante vittoria per gli azzurri: le pagelle delmatch tra Italia e Turchia. Pio Esposito ancora protagonista. 

Altra vittoria per l’Italia di Mancini, che continua, dopo le buone prestazioni contro Turchia e Francia, a mostrare buoni segnali. Gli azzurri nel secondo match contro la nazionale turca hanno trionfato per tre reti ad uno.

IItalia – Turchia, le pagelle: Esposito non si ferma più (AnsaFoto) – interlive

Scamacca ha portato avanti gli azzurri, prima che Simsir pareggiasse. La Nazionale di Mancini ha poi allungato con le reti di Calafiori e di Pio Esposito nel finale.

Italia – Turchia, le pagelle

Donnarumma 6,5 Non può niente sul gol della Turchia. Decisivo per evitare affanni nel finale su Ozcun Di Lorenzo 5,5 Ci mette voglia, ma i pericoli maggiori arrivano dal suo lato. Non sempre preciso. Kayode 6 Subentra e offre una prestazione solida, meno arrembante delle ultime uscite ma comunque positivo. Mancini 6 In difesa sbriga il suo lavoro, prova a rendersi utile in impostazione. Bastoni 6,5 Anche questa sera impeccabile in difesa, l’augurio è che questa sosta possa essere il definitivo rilancio in azzurro. Ruggeri 6 La sua gara è un crescendo Calafiori 7 Da subentrato trova un gol pesante e riporta avanti gli azzurri

Italia – Turchia, le pagelle (AnsaFoto) – interlive

Barella 6 Gara ordinata, senza troppi squilli ma comunque solida. Dà comunque il la al gol di Calafiori Tonali 6 Anche in questo caso gara precisa e senza fronzoli Romano 6,5 volenteroso. Si spende in chiusura, prova a dettare i ritmi, e da mezzala riesce a rendersi pericoloso Doumbia 6,5 In progressione il suo fisico si fa sentire, qualche sbavatura in copertura ma tutto sommato una gara positiva. Vergara 7 Tra i migliori degli azzurri. Qualità e spirito di sacrificio al servizio della squadra. Sulla fascia è una costante spina nel fianco tra spunti e giocate. Frattesi sv Scamacca 6,5 In una serata non semplicissima per lui riesce comunque a trovare un gol pesantissimo. Pio Esposito 7 Ormai in Nazionale sta diventando una sentenza: settimo gol in maglia azzurra. Ma oltre questo, tanto lavoro per la squadra e sgomitate. Maldini 6 Fa sicuramente più fatica di Vergara. Non riesce ad incidere