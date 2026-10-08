Inter, si ferma Curtis Jones: quando tornerà in campo

Inter, problema fisico per Curtis Jones. L’inglese sarà costretto a fermarsi: ecco quando tornerà in campo.

Brutte notizie dall’infermeria per Cristian Chivu. Il tecnico nerazzurro, che ha recuperato Calhanoglu, Dimarco e Spence, e presto potrà tornare ad arruolare anche John Stones, dovrà infatti fare i conti con un nuovo stop forzato di un big della rosa. Curtis Jones ha infatto accusato un problema fisico che lo terrà lontano dai campi per qualche partita.

L’ex Liverpool si è fermato in allenamento, e gli esami diagnostici svolti in seguito hanno confermato il problema. “Curtis Jones si è sottoposto questa mattina a esami clinici e strumentali presso l’Istituto Humanitas di Rozzano. Gli esami hanno evidenziato un risentimento miofasciale agli adduttori della coscia destra. Le sue condizioni saranno rivalutate nei prossimi giorni” si legge nel comunicaro diffuso dall’Inter.

Curtis Jones, tempo di recupero

Il giocatore non sarà presente dunque, certamente, per la ripresa del campionato prevista questo weekend contro il Parma, ma non solo: Jones dovrebbe infatti stare lontano dai campi per circa un mese.

L’obbiettivo realistico per il rientro sembra essere il prossimo 8 Novembre per la gara contro il Como. Jones quindi salterà salvo miracoli importanti gare, come per esempio il derby contro il Milan previsto per il prossimo 31 Agosto.

Qualora la data del 8 Novembre venisse confermata salterebbe le gare di campionato contro Parma, Bologna, Fiorentina, Venezia e Milan, e le gare europee contro Brugge, Shakhtar e Feyenoord.

Fortunatamente, il centrocampo nerazzurro è ricco di soluzioni di qualità che aveanno il compito di non far pesare troppo l’assenza dell’inglese. Oltre ai soliti Barella, Calhanoglu e Zielinski sarà chiamato in particolare Petar Sucic a fare il salto di qualità e e a trovare quella continuità mancatagli in queste prime giornate.