Inter – Parma, la probabile formazione nerazzurra: Chivu prepara la sorpresa

Inter, la probabile formazione per la sfida contro il Parma: Cristian Chivu ha pronta una sorpresa per la gara contro gli emiliani.

Dopo la lunga sosta nazionali, il campionato di Serie A si prepara a tornare. L’Inter sarà attesa dalla sfida contro il Parma, presista sabato 10 ottobre alle ore 18. L’Inter è attualmente a 13 punti in classifica dopo 5 giornate, gli stessi di Roma e Lazio, dopo 4 vittorie e un pareggio, quello contro i giallorossi proprio prima della sosta.

Chivu dovrà tenere conto degli impegni avuti da buona parte della squadra con le rispettive Nazionali, e gestire il minutaggio anche in virtù dei prossimi impegni, sia in campionato che in Europa, che vedranno i nerazzurri scendere in campo praticamente ogni tre giorni da qui a fine mese. Ecco perché già contro il Parma è lecito aspettarsi qualche decisione in quest’ottica e qualche sorpresa di formazione contro gli emiliani.

Inter, la probabile formazione

Secondo le ultime indiscrezioni riportate da Sky Sport, nonostante l’ipotesi di titolarità di Provedel emersa negli ultimi giorni dovrebbe essere ancora Josep Martinez a partire dal primo minuto. Il trio difensivo dovrebbe invece essere composto da Pavard, Bisseck, rientrato in anticipo rispetto agli altri nazionali, e Carlos Augusto. Sugli esterno confermati Diouf e Dimarco, che ha recuperato dal problema che lo ha costretto a dire no alla Nazionale.

A centrocampo sono previste sorprese: Chivu potrebbe infatti puntare su Stankovic come regista, con Barella e Zielinski al suo fianco. In attacco, invece, sarà la Thu-La a partire dal primo minuto, con Thuram al fianco di Lautaro Martinez.

Inter: Pavard, Bisseck, Carlos Augusto; Diouf, Barella, A. Stankovic, Zielinski, Dimarco; Lautaro Martinez, Thuram.

Parma: Corvi; Delprato, Diego Carlos, Drobnic; Britschgi, Sierro, Keita, Bernabé, Valeri; Touré, Romero.