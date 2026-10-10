Inter – Parma, le pagelle: Sucic lancia il messaggio, Mkhitaryan eterno

L’Inter vince 3 a 0 contro il Parma. Le pagelle del match dei nerazzurri: Petar Sucic sugli scudi.

L’Inter vince 3 a 0 nel match contro il Parma. I nerazzurri dopo la lunga sosta nazioali ripartono con una larga vittoria.

A portare in vantaggio gli uomini di Chivu è Petar Sucic, sfruttando un errore in disimpegno della difesa del Parma. Il raddoppio arriva su rigore grazie alla rete di Calhanoglu, mentre Thuram firma la terza rete che chiude i conti.

Le pagelle

Martinez 6 Non viene particolarmente impegnato. La sua è una serata più che tranquilla Pavard 6,5 Prende le misure e mette in campo l’ennesima prestazione solida di questo avvio Bisseck 6,5. L’esperimento da centrale continua a rivelarsi positivo. Guida la difesa con attenzione Carlos Augusto 7 La sua missione sembra essere mettere in difficoltà Chivu: prestazione positiva su entrambi i fronti, come da abitudine Diouf 6. Meno arrembante di altre volte, porta comunque a casa una partita positiva. Spence 6 Subentra e dà un assaggio a San Siro della sua velocità. Qualche falcata e un bel cross per Lautaro. Sucic 7,5 Atteso al varco dopo le polemiche sul minutaggio, risponde con una prestazione maiuscola condita con gol e tanta qualità

Calhanoglu 7 Il gol su rigore è solo un aspetto della sua prestazione: fa girare la squadra, recupera palloni, fa filtro. Con lui è come sempre un’altra Inter. Stankovic 6 Entra in campo a gara già chiusa e dà il suo contributo Mkhitaryan 7 Eterno. Corre 90 minuti e riesce anche a trovare l’assist per Thuram. Dimarco 6,5 in avanti è sempre un pericolo. Luis henrique sv Esposito 6,5 Tanto lavoro sporco e molta generosità, come da abitudine. Non trova il gol ma procura il rigore Bonny 6 La voglia è quella giusta. Thuram 7,5 Prestazione da leader, guida l’attacco, crea, e trova il gol con un colpo da biliardo Lautaro 6 Anche da subentrato la sua presenza si fa sentire.