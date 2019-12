Palacios è ufficialmente un nuovo giocatore del Bayer. Il centrocampista del River Plate è stato per diversi mesi un obiettivo di mercato dell’Inter

Inseguito per alcuni mesi dall’Inter e poi a un passo dal Real Madrid, da oggi Exequiel Palacios è invece un nuovo giocatore del Bayer Leverkusen. Il centrocampista argentino ha firmato con il club tedesco un contratto fino al 2025. Operazione complessiva da circa 22 milioni di euro, più il 10% sulla futura rivendita. Il suo approdo alle ‘Aspirine’, anche se i ruoli o meglio le caratteristiche sono diverse, potrebbe davvero spingere Aranguiz all’addio a fine stagione. Il cileno sarebbe un obiettivo proprio dei nerazzurri, una buona ‘occasione’ di mercato dato che è in scadenza a giugno.

LEGGI ANCHE ->>> Sorteggio Europa League, ecco l’avversaria dell’Inter ai sedicesimi

LEGGI ANCHE ->>> Calciomercato Inter, nome a sorpresa per il centrocampo

🚨 TRANSFER NEWS 🚨

Exequiel Palacios will join the Werkself in January on a five-year deal! pic.twitter.com/H3jZyKFXf7

— Bayer 04 Leverkusen (@bayer04_en) December 16, 2019