Spunta Cristian Ferreira del River Plate tra gli obiettivi di gennaio per quanto riguarda la mediana. Oggi c’è stato un incontro col suo agente Marcelo Simonian

Ormai è noto che a gennaio l’Inter usufruirà del calciomercato per rinforzare la squadra con almeno due-tre nuovi innesti. La priorità sarà il centrocampo, martoriato da numerosi infortuni. Sabato alle 18 contro il Genoa, tanto per dire, Antonio Conte rischia di poter contare solamente su Matias Vecino… Il sogno dello stesso tecnico nerazzurro è sempre Arturo Vidal, ma le resistenze del Barcellona obbligano la dirigenza a guardarsi intorno. A tal proposito va registrato l’ingresso di un nome a sorpresa.

Calciomercato Inter, obiettivo centrocampista: spunta l’argentino Ferreira

Secondo le ultime indiscrezioni di ‘Sky Sport’, sul taccuino di Marotta e Ausilio per la finestra invernale c’è pure Cristian Ferreira, centrocampista offensivo argentino in forza al River Plate. A quanto pare oggi in sede c’è stato un incontro tra i dirigenti interisti e il suo agente Marcelo Simonia col quale esiste da tempo un grande e proficuo rapporto. Il classe ’99 sarebbe più che gradito anche ad Antonio Conte. L’Inter vorrebbe chiudere l’operazione già per gennaio, con la formula del prestito più diritto di riscatto. I ‘Millonarios’ preferirebbero ovviamente l’inserimento dell’obbligo di acquisto. Il 20enne nativo di Cordoba ha un contratto fino al giugno 2022 e soprattutto una clausola da 25 milioni di dollari. Con il club di Buenos Aires, i nerazzurri parlano pure del difensore centrale Lucas Martinez Quarta.

