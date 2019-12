Aranguiz potrebbe essere uno dei prossimi colpi a parametro zero dell’Inter. L’agente è uscito allo scoperto confermando l’interesse dei nerazzurri

In vista della prossima stagione l’Inter è al lavoro per provare a mettere a segno nuovi colpi a costo zero. Il nome che fa più ‘sognare’ i tifosi è sicuramente quello di Christian Eriksen, campione svedese del Tottenham ovviamente in scadenza a giugno, Marotta metterebbe sul piatto un quinquennale da circa 9 milioni di euro a stagione, una cifra importante ma inferiore a quella che è pronta a stanziare il Real Madrid che non a caso è in pole per il cartellino del 27enne di Middelfart.

Calciomercato Inter, Aranguiz a costo zero: l’agente allo scoperto!

Sempre per il centrocampo, riducendo però di molto il calibro, l’Inter valuta sempre come affare a zero anche Charles Aranguiz, mediano cileno del Bayer Leverkusen visionato anche dal vivo da uno scout interista nel match di Champions del settembre scorso contro il Lokomotiv Mosca di Joao Mario. Sull’interesse arrivano conferme da uno degli agenti del calciatore André Cury, facente parte dell’entourage capitanato da Fernando Felicevich, rappresentante di Sanchez e Arturo Vidal: “So che il Bayer sta lavorando per il rinnovo del contratto, però non credo che possa succedere – le parole di Cury a ‘LaCuarta’ – Non penso nemmeno che rimarrà in Germania o che vada a giocare in Sud America. C’è un interesse da parte dell’Internacional di Porto Alegre, ma Charles potrebbe andare pure all’Inter oppure al Paris Saint-Germain. Staremo a vedere cosa succederà”.

