De Laurentiis: ”Mertens non può trasferirsi in Italia!”

INTER DE LAURENTIIS MERTENS – Aurelio De Laurentiis stoppa la possibile cessione di Mertens a fine stagione. Lo ha riferito a margine della festa per i 120 anni del Milan: ”Mertens? Ha un contratto in cui si evince chiaramente che può trasferirsi all’estero e non Italia. Più chiaro di così… Per noi è importante e siamo sicuri che rimarrà” ha detto. Dunque, il presidente azzurro ferma per il momento il possibile trasferimento del giocatore belga, tra l’altro cercato anche da alcuni top club europei che potrebbero provare a strapparlo dalla concorrenza dell’Inter.

