L’Inter affronterà il Ludogorets nei sedicesimi di Europa League. Proprio oggi il club bulgaro ha ufficializzato il nome del nuovo allenatore

Stamane a Nyon sono stati effettuati i sorteggi degli ottavi di Champions e dei sedicesimi di Europa League. L’Inter, retrocessa nella seconda competizione, è stata accoppiata al Ludogorets quasi due anni fa avversario del Milan. La squadra bulgara è in vetta al proprio campionato con 48 punti, cinque in più del Levski Sofia seconda. Curiosità vuole che proprio oggi ha reso noto il nome del nuovo allenatore. Si tratta del ceco Pavel Vrba, che arriva dal Viktoria Plzen. Il 56enne prenderà il posto di Genchev, che aveva assunto l’incarico ad interim e che resterà come assistente, a partire di gennaio.

Ludogorets appointed the best Czech coach – Pavel Vrba https://t.co/Gtu5fNJAH2 #ludogorets pic.twitter.com/YmaLealjwO — PFC Ludogorets 1945 (@Ludogorets1945) December 16, 2019

