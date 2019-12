INTER KULUSEVSKI – Kulusevski è uno degli obiettivi di mercato dell’Inter per gennaio. L’attaccante del Parma, di proprietà dell’Atalanta, sta disputando una grossissima parte di stagione e non è escluso che possa andare via nella sessione invernale. Classe 2000, è valutato 30 milioni di euro. Così l’agente Stefano Sem: “Dejan pensa solo al Parma, in futuro vorrebbe giocare in un grande club” ha detto.

Agente Kulusevski: ”Via per l’occasione della vita”

”Dejan pensa al grande salto, però in un top club che gli consenta di ottenere dei riconoscimenti importanti in futuro e che lo valorizzi – continua a Radio Punto Nuovo – Al momento abbiamo deciso di non sbilanciarci, ma se a gennaio dovesse andare via deve farlo per l’occasione della vita, inteso come progetto sportivo” ha concluso. Dunque, il suo futuro, già a gennaio, può essere lontano da Parma…