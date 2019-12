Europa League: come acquistare il biglietto per i sedicesimi

Inter-Ludogorets: il sito ufficiale nerazzurro ha voluto spiegare come sarà possibile acquistare i biglietti per la gara di ritorno contro la formazione bulgara valida per i sedicesimi di Europa League

INTER-LUDOGORETS BIGLIETTI/ Lunedì si sono svolti i sorteggi per gli ottavi di Champions League e i sedicesimi di Europa League. La squadra di Antonio Conte a febbraio sarà ancora in una competizione europea e sfiderà il Ludogorets, nelle due gare valide per i sedicesimi della competizione meno nobile. Il sito ufficiale nerazzurro, ha voluto spiegare come sarà possibile acquistare i biglietti per la gara di ritorno contro la formazione bulgara, che si disputerà il 27 febbraio 2020 alle ore 21 allo stadio Giuseppe Meazza. La vendita dei tagliandi sarà divisa in tre fasi: la prima riguarderà gli abbonati del primo anello che dalle ore 11 di giovedì 19 dicembre, fino alla mezzanotte del 7 gennaio, avranno la possibilità di acquistare i biglietti per questa sfida.

LEGGI ANCHE >>> Prosegue la caccia al bomber: i nomi

LEGGI ANCHE >>> Marotta all’assalto dei parametri zero

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Florenzi nome caldo per Conte La fase due riguarderà invece indistintamente tutti gli abbonati e inizierà dalle 11 di mercoledì 8 gennaio fino alla mezzanotte del 20 gennaio, si potranno acquistare un numero massimo di 4 biglietti ad un prezzo agevolato. Inoltre sarà possibile acquistare anche tagliandi del secondo anello verde ‘Curva Nord’. La fase tre sarà quella conclusiva e inizierà dalle ore 11 del 21 gennaio con la vendita libera a tutti.

Come ha spiegato il sito ufficiale nerazzurro, in base alla vendite verrà considerata la possibilità di aprire ulteriori settori dello stadio.