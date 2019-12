Perinetti: “Gabigol serve per far fare cassa al club nerazzurro”

Inter, il dirigente Giorgio Perinetti ha voluto dare la sua opinione sul futuro dell’attaccante dell’Inter in prestito al Flamengo Gabigol e pensa che non rientri nei piani di Conte

INTER PERINETTI SU GABIGOL/ Il dirigente sportivo Giorgio Perinetti, dopo la sua ultima avventura al Genoa terminata a giugno e in attesa di un nuovo incarico, è stato intervistato da ‘Il Fatto Quotidiano’ per parlare del futuro dell’attaccante dell’Inter, in prestito al Flamengo, Gabigol. Queste le sue prime dichiarazioni: “A oggi, non c’è nulla di certo, se non che il Flamengo ha fatto la sua offerta all’Inter per tenerselo stretto oltre la scadenza del prestito fissata per la fine dell’anno. Uno scenario che il bomber brasiliano finora ha messo in stanby, per dedicarsi anima e corpo al Mondiale per Club ma anche per aspettare una lusinga dall’Europa. Continente nel quale ha già fallito due volte, all’Inter e al Benfica“. CLICCA QUI per le altre news sull’Inter.

