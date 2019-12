Gabigol annuncia: ”Non tornerò a Milano”

INTER GABIGOL – Gabigol vola in finale per quanto riguarda il mondiale per club e annuncia il suo futuro ai microfoni di ‘Sportmediaset’: “Credo che non tornerò all’Inter, il mio futuro sarà altrove. Ho avuto poche opportunità ma non ci sono segnali per un mio ritorno, vediamo cosa succede a gennaio. Non ho avuto molti colloqui con loro, è stata una bella esperienza ma non tornerò” ha concluso.

