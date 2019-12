Icardi: ”Resto e lotto per vincere col Psg”

INTER ICARDI – Dopo le parole di Wanda Nara, a parlare è anche Icardi nell’ultima intervista rilasciata al sito ufficiale del Psg: “Mi sento molto bene e sto facendo bene, mi sono integrato qui in Francia e gioco in un grande club e in un grande gruppo. Cerco sempre di farmi trovare pronto, sono venuto qui per aiutare la squadra a vincere tanti trofei e voglio fare il possibile per aiutare il Psg a raggiungere questi traguardi” ha concluso.

