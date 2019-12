Pericolo spagnolo per un difensore: blitz a gennaio

INTER IZZO – L’Inter continua a seguire Armando Izzo del Torino come possibile innesto per la difesa. Il granata, ex Genoa e nel giro della nazionale, piace da tempo ai nerazzurri che vogliono cercare di prenderlo per blindare la retroguardia. Secondo quanto riporta ‘AS’, però, il Siviglia sarebbe particolarmente attratto dalla possibilità di prendere il 27enne, che ha da poco rinnovato fino al 2024 con conseguente clausola rescissoria da 40 milioni di euro valida anche all’estero.

