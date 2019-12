Annuncio in arrivo: svelato il destino di Kulusevski

INTER KULUSEVSKI – L‘Inter si allontana da Kulusevski. Il centrocampista attaccante del Parma non sbarcherà a Milano a gennaio. A confermarlo è il ds Daniele Faggiano ai microfoni di ‘Sky Sport’: “Futuro? Resta qui, è del Parma fino al 30 giugno e non se ne andrà. Bisogna lasciarlo tranquillo, le troppe voci di mercato possono distrarlo. Si è messo a disposizione fin da subito sposando il progetto, per cui sino alla prossima estate non si muoverà da qui” ha concluso.

