Calciomercato Inter, via libera per Eriksen: Marotta nei guai

Marotta sogna di piazzare il colpo Eriksen a costo zero ma le ultime dichiarazioni del patron del Tottenham allontanano il danese dai nerazzurri

Nei piani del club nerazzurro in vista della prossima stagione c’è quello di mettere a segno altri colpi a costo zero. Sulla lista di Beppe Marotta figurano diversi nomi, alcuni importantissimi come Dries Mertens – al quale verrebbe affidato il ruolo di vice Lautaro Martinez – e soprattutto Christian Eriksen. Per il campione danese in scadenza di contratto con il Tottenham, il CEO interista avrebbe messo sul tavolo un quinquennale da ben 9 milioni di euro netti a stagione. CLICCA QUI per le altre news sull’Inter.

Calciomercato Inter, Levy allontana Eriksen dai nerazzurri

Portare a termine il colpo Eriksen è però complicatissimo, specie dopo le dichiarazioni rilasciate quest’oggi dal patron degli ‘Spurs’ Levy. In pratica il numero uno del club londinese ha aperto alla cessione a gennaio del classe ’92 ai rivali del Manchester United: “Non abbiamo paura di cederlo ai ‘Red Devils’ – le parole di Levy allo ‘Standard’ – La mia visione delle cose è abbastanza semplice: perché un giocatore prolunghi il contratto, occorrono che le condizioni siano giusto e che il calciatore voglia farlo. Non voglio commentare troppo i casi singoli – ha aggiunto con chiaro riferimento anche a Alderweireld e Vertonghen, altri due giocatori in scadenza e nel mirino dell’Inter – credo non sia molto giusto. Ogni circostanza è diversa: un giocatore potrebbe voler rimanere, ad esempio, e potrebbe esserci un altro che noi non vogliamo che rimanga”. Per Eriksen dovrebbe comunque essere in vantaggio il Real Madrid, ‘sogno’ del calciatore e a quanto pare disposto a mettere 25 milioni di euro sul piatto a gennaio.

Calciomercato Inter, alternativa ‘Galactica’ a Eriksen

Proprio in casa delle ‘Merengues’ ci sarebbe l’alternativa a Eriksen. Parliamo ovviamente di Isco, non certo al centro del progetto tecnico targato Zidane. Perez è disposto a cederlo per circa 50 milioni di euro, una cifra ‘onesta’ visto il valore del calciatore. Il numero uno degli spagnoli potrebbe anche offrirlo come pedina di scambio per Icardi.

