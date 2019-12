Conte non ha mollato la presa su Vidal che starebbe provando a rompere con il Barcellona affinché avvenga la sua cessione nel calciomercato Inter di gennaio

Continua ad esserci Arturo Vidal in cima alla lista di Conte per quanto riguarda il rinforzo a centrocampo nell’imminente sessione di gennaio. Ieri il Barcellona ha ribadito al suo agente e indirettamente al club nerazzurro di non volerlo cedere nel bezzo della stagione, ma questo non avrebbe modificato la volontà del calciatore che, a quanto pare, propende per l’addio ai blaugrana per ricongiungersi a Milano col tecnico dei primi tre scudetti alla Juventus. CLICCA QUI per le altre news sull’Inter.

LEGGI ANCHE ->>> Calciomercato Inter, guai per Conte: salta l’acquisto in attacco

Calciomercato Inter, mistero Vidal: via dall’allenamento prima di Barcellona-Real?

Il classe ’87 è insoddisfatto del suo poco utilizzo e così sta spingendo per passare in nerazzurro dove sarebbe certamente un titolare inamovibile. Secondo ‘ESPN’ nella giornata di ieri avrebbe addirittura abbandonato l’allenamento di vigilia dell’atteso ‘Clasico’ col Real Madrid dopo aver saputo che sarebbe partito ancora una volta dalla panchina. I suoi compagni avrebbero provato anche a fermarlo, ma non c’è stato nulla da fare. Questo gesto potrebbe essere interpretato come un tentativo di arrivare alla rottura con la società catalana obbligandola di fatto a venderlo a gennaio. Va detto, comunque, che tale episodio non ha trovato conferme in Spagna. Il 32enne avrebbe preso parte alla seduta di rifinitura assieme al resto della squadra e ora sarebbe in attesa di dirigersi al ‘Camp Nou’ per il match contro gli storici rivali.

LEGGI ANCHE ->>> Calciomercato Inter, agente Lautaro incontra top club – VIDEO

Calciomercato Inter, sfida a due se Vidal non arriva

Suning avrebbe stanziato 50 milioni di euro per la finestra di gennaio. L’obiettivo è il doppio colpo, laterale sinistro e centrocampista. Se Vidal non dovesse andare in porto, Marotta e Ausilio potrebbero provare a chiudere per Kulusevski o Rodrigo De Paul.

POTREBBERO INTERESSARTI ANCHE:

Icardi, Wanda Nara all’attacco: che ‘frecciata’ all’Inter!

Calciomercato Inter, ESCLUSIVO: che sorpresa il Mister X di Marotta