Juventus pronta a calare l’asso per sconfiggere l’Inter nella corsa al talento svedese di proprietà dell’Atalanta Dejan Kulusevski

Il gruppo Suning avrebbe stanziato 50 milioni di euro per il calciomercato di gennaio. Con questi soldi Marotta e Ausilio puntano a regalare ad Antonio Conte due acquisti di grande spessore, nello specifico un laterale sinistro e un centrocampista. Per il primo ruolo in pole c’è Marcos Alonso, spagnolo ai margini del Chelsea: gli inglesi hanno chiesto 35 milioni di euro, ma in casa nerazzurra c’è fiducia sul fatto di poterla spuntare con un prestito oneroso più diritto di riscatto per complessivi 22-25 milioni.

Calciomercato Inter, centrocampo: sprint Marotta per Kulusevski

Rumors sostengono che Marotta abbia già raggiunto un accordo con l'Atalanta intorno ai 35 milioni di euro, con il Parma che potrebbe dare il via libera alla sua partenza anticipata qualora dovesse ottenere come 'risarcimento' Dimarco e Barrow. Almeno mediaticamente, però, i ducali continuano a chiudere a tale eventualità.

Calciomercato Inter, rischio beffa per Kulusevski: Juventus in agguato!

Per Kulusevski l’Inter deve stare molto attenta alla Juventus. Stando a ‘Il Giorno’ l’Atalanta pensa nientemeno che a Mario Mandzukic come rinforzo di gennaio e in particolare in ottica ottavi di Champions con il Valencia. I bianconeri potrebbero ‘utilizzare’ il croato – ai margini dalla scorsa estate – proprio per mettere le mani sul classe 2000.

