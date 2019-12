Koeman: “De Vrij è un grande difensore al top in Italia ma…”

Inter, il tecnico della nazionale olandese Ronald Koeman ha voluto spiegare il motivo per cui, nonostante l’ottimo rendimento di De Vrij, il giocatore non sia titolare nella squadra del suo paese

INTER KOEMAN SU DE VRIJ/ Il difensore dell’Inter Stefan De Vrij, è di gran lunga il migliore della difesa a 3 della squadra di Conte e ha mantenuto lo stesso ottimo rendimento del primo anno, a differenza di Milan Skriniar e del nuovo arrivato Diego Godin, che con la difesa a 3 impostata dal nuovo tecnico stanno facendo più fatica ad adattarsi. Nonostante l’ottima resa in questa stagione e mezza con la maglia nerazzurra, il calciatore olandese non riesce ad essere titolare con la sua Nazionale. L’allenatore della squadra dei Paesi Bassi Ronald Koeman, intervistato in merito a questa situazione da Voetbal International, ha voluto dare tutte le delucidazioni del caso.

Queste le sue parole: “Lui e Nathan Aké sono due grandi difensori. Uno è al top in Italia con l’Inter, l’altro ha giocato in Premier League per anni e può solo migliorare. Ma poi ti trovi di fronte Matthijs de Ligt e Virgil van Dijk”.