80 milioni per la cessione di Skriniar: clamorosa ipotesi

INTER SKRINIAR – L’Inter potrebbe prendere in esame una clamorosa cessione in vista della prossima sessione estiva. Nonostante la società sia impegnata nella ricerca di altri top player per costruire una squadra sempre più forte, ultimamente stanno spuntando dei rumors che potrebbero compromettere il percorso iniziato da Conte nel corso di questa stagione.

Secondo ‘Tuttosport’, l’Inter starebbe addirittura pensando alla cessione di Milan Skriniar. Considerato uno dei difensori più forti del panorama europeo, l’ex Sampdoria continua ad avere numerose richieste sul mercato dalle big inglesi e spagnole. Nonostante rappresenti uno dei punti di forza della squadra di Conte, i recenti errori inducono la società a rivedere la sua posizione per il futuro. Tuttavia, la cessione è un discorso che si può prendere in considerazione solamente per una cifra attorno ai 75-80 milioni di euro. Su di lui è sempre vivo l’interesse delle due di Manchester e delle due spagnole, pronte a svenarsi per averlo.