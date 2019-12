I due giovani ai saluti: cessione a gennaio

INTER RADU PINAMONTI – Il Genoa potrebbe cedere Radu e Pinamonti a gennaio. Le ultime in casa rossoblu potrebbero clamorosamente aiutare l’Inter in vista della sessione invernale, soprattutto per quanto riguarda la ricerca del vice Lukaku e il ritorno alla base del baby bomber. Come riporta ‘Tuttosport’, la cessione di entrambi potrebbe avvenire qualora Perin e uno tra Llorente e Kalinic dovessero sbarcare in Liguria.

Radu e Pinamonti ai saluti: cessione a gennaio

