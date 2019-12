Doppio annuncio su Kulusevski: nerazzurri avvisati

INTER KULUSEVSKI – Kulusevski continua ad essere l’osservato speciale dell’Inter in entrata. Queste le parole del tecnico Gasperini ai microfoni di ‘DAZN’ dopo la netta vittoria sul Milan: “E’ un nostro giocatore e come tale lo stiamo monitorando settimana dopo settimana. Abbiamo deciso di mandarlo in prestito per due motivi: aveva bisogno di continuità per dimostrare il suo valore e da noi non l’avrebbe trovata perché avrebbe avuto davanti almeno 3 giocatori determinanti. Già a 16 anni si allenava con noi e abbiamo notato subito le grandi doti straordinarie dal punto di vista atletico e tecnico. Futuro? Dovete chiedere a Percassi” ha detto.

Così Umberto Marino, direttore generale orobico: “Siamo molto contenti della crescita di Kulusevski, ha bisogno di continuità e sono sicuro che le cose debbano essere lasciate così e debba giocare in maniera serena e tranquilla. Secondo me può diventare un grande giocatore e sarà avviato verso una carriera strepitosa, mi auguro in Italia” ha concluso.