Osservatori nerazzurri al ”Tardini”: i nomi nel mirino

OSSERVATI INTER – L’Inter continua a ricercare sul mercato alcuni elementi in grado di poter dare il proprio contributo per il finale di stagione. Per questo alcuni emissari del club nerazzurro erano in tribuna al ”Tardini” per osservare da vicino alcuni giovani interessanti in ottica gennaio e giugno.

Osservatori nerazzurri al ”Tardini”: i nomi nel mirino

LEGGI ANCHE >>> Prosegue la caccia al bomber: i nomi

LEGGI ANCHE >>> Marotta all’assalto dei parametri zero

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Florenzi nome caldo per Conte

Insieme alla Juventus, secondo la ‘Gazzetta dello Sport’ l’Inter monitora con estrema attenzione le evoluzioni delle situazioni inerenti Kulusevski e Tonali, centrocampisti rispettivamente di Parma e Brescia che da tempo piacciono ad entrambe. Sullo svedese nerazzurri sono in vantaggio, mentre sul gioiello delle ‘rondinelle’ i discorsi sono ancora aperti. Oltre a loro, i nerazzurri hanno osservato con attenzione anche la situazione inerente Darmian, possibile piano B sulla sinistra se non dovesse arrivare Alonso.