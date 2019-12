Petagna: ”Giocare in nerazzurro? Faccio gol, normale parlino di me”

INTER PETAGNA – Andrea Petagna non direbbe no all’Inter. L’attaccante della SPAL ne ha parlato ai microfoni di ‘DAZN’ dopo la partita contro il Torino: “La vittoria l’abbiamo meritata, l’abbiamo voluta, cercata e siamo riusciti a portare punti a casa dopo una trasferta difficile contro una big. Viste le nostre prestazioni avremmo dovuto avere almeno 3-4 punti in più. Mercato e voci su Roma e Inter? Ho fatto quasi 25 gol in un anno e mezzo alla SPAL, faccio gol ed è normale che si parli di me. Al momento io penso solamente a fare bene con la mia squadra e a conquistare la salvezza” ha concluso.

