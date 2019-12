Vidal: ”Cessione? Si vedrà, farà tutto il mio agente”

INTER VIDAL – Vidal apre le porte per l’addio. Intercettato in Cile dove si trova attualmente in vacanza, l’ex Juventus ne ha parlato ai media locali così: “Cessione a gennaio? Non è un mio pensiero al momento, mi sto godendo le vacanze e in questo momento non ci sto nemmeno pensando. Al mio rientro a Barcellona si vedrà, ma in ogni caso farà tutto il mio agente. E’ lui che si occupa di queste cose. Io sono tranquillo e felice in Catalogna, vediamo come andranno le cose al mio rientro e valuteremo il da farsi serenamente” ha concluso.

